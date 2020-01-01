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Тестирование скорости интернета

Наш сервис позволяет быстро и просто измерить скорость интернет-соединения.

Для получения наиболее точного результата мы рекомендуем временно отключить все программы, которые могут использовать интернет. Также рекомендуется повторить тест несколько раз, потому как результат зависит от условий интернет-соединения на данный момент времени.

Выберите на карте ниже подходящую площадку для измерения скорости интернет, нажмите на кнопку «тестировать» и подождите результата. Тестирование может занять некоторое время, наберитесь терпения.

Запуская проверку скорости вы подтверждаете своё согласие с соглашением.

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  • Входящая
    -
    Mbps
  • Исходящая
    -
    Mbps

Что такое скорость интернет соединения и что об этом нужно знать!
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Провайдер: Будем рады, если вы сообщите нам о своём провайдере.
Площадка: 2ip.ru, Россия, Москва (выбрать другую)

Мы выбрали оптимальный сервер для измерения скорости, но вы можете использовать другую площадку, выбрав другой город на карте.

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Время замера Входящая скорость,
Кбит/сек		 Исходящая скорость,
Кбит/сек		 Ping,
мсек		 Провайдер Отзывы
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