Тестирование скорости интернета
Наш сервис позволяет быстро и просто измерить скорость интернет-соединения.
Для получения наиболее точного результата мы рекомендуем временно отключить все программы, которые могут использовать интернет. Также рекомендуется повторить тест несколько раз, потому как результат зависит от условий интернет-соединения на данный момент времени.
Выберите на карте ниже подходящую площадку для измерения скорости интернет, нажмите на кнопку «тестировать» и подождите результата. Тестирование может занять некоторое время, наберитесь терпения.
Запуская проверку скорости вы подтверждаете своё согласие с соглашением.
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Пинг-ms
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Что такое скорость интернет соединения и что об этом нужно знать!
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