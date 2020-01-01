Тестирование скорости интернета

Наш сервис позволяет быстро и просто измерить скорость интернет-соединения.

Для получения наиболее точного результата мы рекомендуем временно отключить все программы, которые могут использовать интернет. Также рекомендуется повторить тест несколько раз, потому как результат зависит от условий интернет-соединения на данный момент времени.

Выберите на карте ниже подходящую площадку для измерения скорости интернет, нажмите на кнопку «тестировать» и подождите результата. Тестирование может занять некоторое время, наберитесь терпения.

Запуская проверку скорости вы подтверждаете своё согласие с соглашением.